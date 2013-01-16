美股业绩: eBay第四季业绩略高于预期,但2013年财测较为谨慎

路透旧金山1月16日 - eBay 周三公布第四季业绩略高于分析师预期,但对2013年发出谨慎预估.

公布业绩后,eBay股价在盘后交易中上涨1.7%,至53.80美元.

业绩公布前的预期较高,因来自外部消息人士的销售数据暗示,eBay线上市场销售强劲增长,而且使用其PayPal支付服务的交易稳健增加.

eBay的线上市场是全球最大之一,但数年来一直落后于电子商务和亚马逊 的成长.在执行长John Donahoe的领导下,公司进行了投资,透过升级搜索功能并鼓励卖家提供免费送货和方便退货等更多服务的方式改善购物体验.

手机购物和手机购物应用程序呈爆炸性增长,过去一年吸引了数十万新的消费者到访eBay的线上市场.

Smead Capital Management的Bill Smead称,"这个数字太惊人了,过去线上市场是eBay的致命弱点,但现在是那些希望购买新产品及二手商品人士的不二选择."该公司持有eBay股票.

亚马逊股价在盘后交易中上涨不到1%,至269.31美元,接近纪录高位.

eBay周三公布第四季营收跳涨18%,至39.9亿美元.获利为9.27亿美元,合每股盈余(EPS)0.70美元.上年同期分别为7.89亿美元和0.60美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师此前预计eBay的EPS为0.69美元,营收为39.8亿美元.

eBay自身预计2013年营收介于160亿至165亿美元,EPS为2.70至2.75美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计营收为163亿美元,EPS为2.74美元.(完)