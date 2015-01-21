版本:
中国
市场报道 | 2015年 1月 22日 星期四 05:31 BJT

标题新闻：Ebay称计划本季裁员约2,400人以精简公司组织构架，相当于员工总数的7%

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐