eBay季度及全年财测不及预期 股价盘后重跌12%

路透1月27日 - 电子商务企业EBay(EBAY.O)预计当前季度及全年营收及获利疲于预期，公司在努力应对美元强势的影响，同时努力重振其核心市集业务。

EBay股价周三盘后跌逾12%，至23.51美元。

EBay面临电商巨头亚马逊(Amazon.com) (AMZN.O)的激烈竞争，同时沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)等实体零售商大举扩张在线业务，也令其受到冲击。

公司称，扣除汇率影响后，在其网站销售商品总价值增长5%。

公司预计全年经调整每股盈余(EPS)为1.82-1.87美元，营收85-88亿美元。

这低于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预计的每股盈余1.98美元及营收89.9亿美元。该公司2015年营收为86亿美元。

该公司预计第一季经调整的EPS在0.43-0.45美元，营收介于20.5亿-21.0亿美元，亦低于分析师的平均预估。

EBay在12月31日止的第四季营收23.2亿美元，持平上年同期，且符合分析师的平均预估。第四季是eBay拆分PayPal后的第二个季度，也是关键的假日购物季。

根据全美零售商联合会，美国11-12月假日期间线上销售跳增9%至1,050亿美元。

“虽然并非在各方面都是直接竞争对手，但(亚马逊)成功的Prime服务成长，绑住更多客户使用其服务和网站，这对eBay不利。”研究公司Conlumino的零售分析师Carter Harrison称。

EBay去年在德国开始测试一项付费运送会员计划，回应购物者对更快速送货的需求增加。

新执行长Devin Wenig周三表示，“暂时不打算”扩大该计划。

EBay有近六成营收来自海外，面临美元强劲带来的阻力。

不计汇率影响，eBay第四季营收增长5%。

该公司净利从10.2亿美元或合每股0.82美元，降至4.77亿美元或合每股0.39美元。(完)