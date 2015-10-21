eBay第三季获利强于预期并调高财测 股价盘后大涨7.9%

路透10月21日 - 电子商务公司eBay(EBAY.O)公布强于预期的季度获利并调升全年经调整后的获利预估，帮助打消了市场对该公司前景的顾虑。此前eBay将其主要的增长引擎--PayPal剥离。该公司股价在周三盘后交易中大涨7.9%。

EBay正面临着愈加激烈的竞争，对手既包括亚马逊(AMZN.O)等同业，也有沃尔玛(Wal-Mart Stores)(WMT.N)等零售商，后者正努力扩张网店业务。

PayPal Holdings(PYPL.O)从7月18日开始成为一家独立公司。它是快速增长的数字支付处理服务市场的领头羊。

“最糟糕的情况大概不会出现了，”ITG Investment Research的资深互联网与电商行业分析师Steve Weinstein对路透表示。

“我想华尔街为真的很糟的事预做准备。”

反之，该公司将全年经调整持续营业利润预估从1.72-1.77美元调高至每股1.80-1.82美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预测每股获利1.78美元。

该公司表示，该增幅反映了第二季的获利表现，以及股票回购及更有利的税率。

eBay在9月30日止的第三季净利降至5.39亿美元或每股0.45美元。上年同期为6.73亿美元或每股0.54美元。

然扣除特殊项目后，该公司每股盈余为0.43美元，优于分析师平均预估的0.40美元。

净营收从上年同期的21.5亿美元降至21亿美元，但扣除汇率变动的影响后，增加了约5%。

分析师平均预估营收为20.9亿美元。

eBay周三股价收报24.21美元，较7月17日收盘价已挫跌约13%。PayPal股价则跌约18%。(完)