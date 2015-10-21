eBay第三季获利强于预期并调高财测 股价盘后大涨7.9%

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月21日 - 电子商务公司eBay(EBAY.O)公布强于预期的季度获利并调升全年经调整后的获利预估，帮助打消了市场对该公司前景的顾虑。此前eBay将其主要的增长引擎--PayPal剥离。该公司股价在周三盘后交易中大涨7.9%。
EBay正面临着愈加激烈的竞争，对手既包括亚马逊(AMZN.O)等同业，也有沃尔玛(Wal-Mart Stores)(WMT.N)等零售商，后者正努力扩张网店业务。
PayPal Holdings(PYPL.O)从7月18日开始成为一家独立公司。它是快速增长的数字支付处理服务市场的领头羊。
“最糟糕的情况大概不会出现了，”ITG Investment Research的资深互联网与电商行业分析师Steve Weinstein对路透表示。
“我想华尔街为真的很糟的事预做准备。”
反之，该公司将全年经调整持续营业利润预估从1.72-1.77美元调高至每股1.80-1.82美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预测每股获利1.78美元。
该公司表示，该增幅反映了第二季的获利表现，以及股票回购及更有利的税率。
eBay在9月30日止的第三季净利降至5.39亿美元或每股0.45美元。上年同期为6.73亿美元或每股0.54美元。
然扣除特殊项目后，该公司每股盈余为0.43美元，优于分析师平均预估的0.40美元。
净营收从上年同期的21.5亿美元降至21亿美元，但扣除汇率变动的影响后，增加了约5%。
分析师平均预估营收为20.9亿美元。
eBay周三股价收报24.21美元，较7月17日收盘价已挫跌约13%。PayPal股价则跌约18%。(完)
(编译 徐文焰/戴素萍 审校 王丽鑫/孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。