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中国财经 | 2015年 3月 11日 星期三 08:53 BJT

朱洪波辞任建行副行长 转任光大集团党委副书记

路透上海3月11日 - 按市值计中国第二大银行--建设银行(601939.SS)(0939.HK)周三公告，该行执行董事、副行长朱洪波近日申请辞职，日前生效。同时光大集团官网信息显示，朱洪波已获任该集团党委副书记一职。

朱洪波曾任农业银行(1288.HK)(601288.SS)办公室秘书处副处级秘书、综合处处长、办公室副主任、主任、农行海南省分行行长、江苏省分行行长、北京市分行行长、农银副行长，以及建行执行董事、副行长等职。

光大集团以经营银行、证券、保险、资产管理、信托、投行、基金、期货、金融租赁、环保新兴产业及其他实业领域为主，旗下上市公司有光大银行(601818.SS)(6818.HK)、光大证券(601788.SS)、光大控股(0165.HK)和光大国际(0257.HK)等。

建行A股周二收报5.57元人民币，港股同日收报6.20港元。(完)

(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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