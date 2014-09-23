埃博拉病毒感染者六周内或突破2万 疫情恐持续数年--研究

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路透日内瓦9月23日（记者 Stephanie Nebehay/Tom Miles） - 研究人员周二称，西非埃博拉病毒感染者数量最早可能在11月突破2万人，除非实行严密的感染控制措施；疫情也可能持续数年。

来自世界卫生组织和帝国理工学院的专家们在《新英格兰医学杂志》上发表文章称，感染者数量将继续迅速增加，除非对感染者进行隔离、对接触者实施追踪并对社区进行登记。

世界卫生组织8月28日发布的路线图预计，未来九个月内埃博拉病毒感染者会达到2万人。该组织称，目前埃博拉疫情死亡人数至少为2,811人，感染人数至少为5,864例。

“患者数量迅速增加，到11月第二周，（几内亚、塞拉利昂和利比里亚）三国的确诊和疑似病例总数将超过2万例，”世界卫生组织策略总监、文章联合撰稿人Christopher Dye博士称。

他指出，其中近1万人将来自利比里亚，5,000人来自塞拉利昂，近6,000人来自几内亚；但这是在没有加强感染控制措施的前提下。

“当然每个人都在努力确保事实不是这样。如果那时患者数达到2万，我会感到意外。”他随后补充道。

“如果控制措施像我们知道的那样取得完全的成功，埃博拉病毒将从西非人民身上消失，回到动物宿主身上。”Dye称，并表示果蝠可能是该病毒的宿主。

但如果控制努力只取得部分成功，埃博拉疫情可能永远“存在于西非人民的生活中”。

“我们谈论的另一种可能性是，像过去几个月发生的这种疫情可能持续存在几年，是几年而非几个月，”Dye说道。（完）