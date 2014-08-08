亚洲各国严阵以待 防范埃博拉疫情传入

(本文由路透中文网编译提供)

路透曼谷8月8日 - 亚洲国家在机场使用热成像摄像机并部署医生，以筛查生病的旅客，防止肆虐西非的埃博拉疫情传入。

埃博拉疫情已经在西非的几内亚、利比里亚、尼日利亚和塞拉利昂四个国家造成近1,000人死亡。埃博拉疫情死亡率高达90%，尚无疫苗和治疗方法。

世界卫生组织（WHO）周五称，正在西非肆虐的埃博拉疫情是“非常事件”，并宣布埃博拉疫情为国际卫生紧急事件。

亚洲尚无确诊感染埃博拉病毒的患者，但亚洲各国卫生当局重新采取了当初对抗禽流感和SARS的措施。

这些措施包括使用红外热成像摄像机筛查发热乘客，以及大力的公共宣传。大多数国家已建议公民考虑延期前往受影响地区。

世界卫生组织驻日内瓦的发言人Tarik Jasarevic表示，亚洲监控游客的措施是恰当的。

“只要不是明显生病的人，我们认为都可以出入公众场合。我们认为疫情在国际范围内传播的风险很低。亚洲国家采取的措施是恰当的。”他在电话中对路透说道。

泰国卫生官员正在监控21名来自塞拉利昂、利比里亚和几内亚的游客。他们表示并无将这些游客隔离的计划。

“他们可以自由行动，我们只是经常与他们保持联系。”泰国卫生部疾病控制官员Opart Karnkawinpong表示。

“我们在国际机场的主要入口部署了监控摄像头和医生，对现有团队进行补充。”

各国的防范措施

中国尚未报导出现埃博拉病毒病例，但中国的医院已被要求上报任何可疑病例。

印度有近4.5万名公民在西非爆发疫情的四国居住和工作。印度政府表示，将对从西非四国归国或途经那里的旅客进行检查。

日本内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上表示，日本准备将疑似埃博拉患者送到专门的隔离医院。

澳洲当局称，尚未采取额外举措，但机场将对生病旅客保持警惕，并称埃博拉病毒传播到该国的机率“非常低”。

新加坡官员也表示，埃博拉病毒传播到该国的风险很低。

新加坡卫生部表示，“若有病例发生，已有措施来进行接触跟踪，并对所有密切接触者进行隔离。”

泰国卫生官员Opart称，上述21名旅客在病毒整个潜伏期将受到密切观察。埃博拉病毒的潜伏期可长达21天。

“虽然埃博拉病毒对泰国构成的风险很小，我们不会掉以轻心，”他说道。(完)