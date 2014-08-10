多伦多出现埃博拉疑似感染案例

土耳其总统埃尔多安宣布扩权公投胜利 反对派要求重新计票
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透多伦多8月9日 - 加拿大安大略省健康部门周六表示，一名疑似感染埃博拉病毒的病患，目前正在多伦多地区一家医院接受治疗，检测结果将于未来24小时内出炉。
这名最近从尼日利亚抵达加拿大的病患采样，已送至温尼伯的国立微生物学实验室。
“病患目前受到隔离，正因发烧和其他类似流感症状接受治疗。”健康部门声明稿称。“这是预防性措施，检验结果预计在24小时内出炉。”(完)
(编译 张若琪 审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。
朝鲜半岛紧张态势已加剧。对于无视中国警告继续试射导弹的朝鲜领导人金正恩，美国总统特朗普发出了强硬措辞。朝鲜周日试射导弹失败。