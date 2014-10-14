（重发）感染埃博拉病毒的联合国工作人员在德国去世

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
（调整标题，明确感染埃博拉病毒）
路透柏林10月14日 - 莱比锡一医院周二表示，一名在利比里亚工作时感染埃博拉病毒的联合国医疗工作人员，在该医院接受治疗后去世。
医院表示，“感染埃博拉的病患晚间在莱比锡St. Georg医院去世。尽管采取了大量医疗措施，医疗团队也尽了最大努力，但是这位56岁的联合国人员未能挺过去。”
这位患者名字并未透露，上周抵达德国，是在德国接受治疗的第三位埃博拉患者。(完)
(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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