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时事要闻 | 2014年 10月 14日 星期二 17:39 BJT

（重发）感染埃博拉病毒的联合国工作人员在德国去世

（调整标题，明确感染埃博拉病毒）

路透柏林10月14日 - 莱比锡一医院周二表示，一名在利比里亚工作时感染埃博拉病毒的联合国医疗工作人员，在该医院接受治疗后去世。

医院表示，“感染埃博拉的病患晚间在莱比锡St. Georg医院去世。尽管采取了大量医疗措施，医疗团队也尽了最大努力，但是这位56岁的联合国人员未能挺过去。”

这位患者名字并未透露，上周抵达德国，是在德国接受治疗的第三位埃博拉患者。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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