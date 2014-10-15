西非埃博拉死亡人数接近4500人--WHO

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透阿比让10月15日 - 世界卫生组织(WHO)周三公布的统计结果显示，截至10月12日共计有4,493人死于埃博拉。本次埃博拉全球疫情为历史上最严重的一次。
WHO表示，七个国家共计报告确诊、可能或疑似埃博拉病例8,997个。其中，西班牙和美国有数名医护人员感染，塞内加尔和尼日利亚看来已阻止了病毒的进一步蔓延。
“很明显...几内亚、利比里亚和塞拉利昂的情况正在恶化，(埃博拉)正在持续大范围扩散，”WHO报告称。(完)
(编译 郑茵 审校 张涛)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。