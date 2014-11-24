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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 24日 星期一 14:58 BJT

埃博拉死亡人数增至5459人—WHO

世界卫生组织（WHO）称，截止11月18日，八个国家确诊的埃博拉病例为15,351例，死亡5,459人。世卫组织称，几内亚、利比里亚和塞拉利昂的疫情依然严峻。世卫组织还称，马里已知的6例埃博拉病例全都死亡，接触过患者的327人正在该国首都巴马科接受观察。路透
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