埃博拉死亡病例增至932人

西非卫生工作者周三请求紧急援助，帮助抗击全球最严重的埃博拉疫情。目前埃博拉病毒导致的死亡病例总数已经攀升到932人，利比里亚关闭了一所主要医院，这里的几名工作人员受感染，其中包括一名西班牙神父。世界卫生组织称，在截至8月4日的三天里新增45宗埃博拉病毒死亡病例。路透