西非埃博拉疫情已造成2,630人死亡--世卫组织

路透伦敦/日内瓦9月18日 - 世界卫生组织周四称，西非埃博拉疫情已导致至少2,630人死亡、5,357人感染病毒。

世界卫生组织发布疫情更新称，没有迹象显示疫情在放缓。

“在几内亚、利比里亚和塞拉利昂这三个病毒广泛扩散和严重传播的国家，病毒传染上升的趋势继续。”世界卫生组织称。

死亡和受感染患者大多来自这三个国家。尼日利亚有21名感染者，其中8名死亡。塞内加尔又确诊一名感染者。

世界卫生组织指出，利比里亚新增的埃博拉患者主要来自首都蒙罗维亚，那里需要1,210张病床，是目前容纳能力的五倍。

世界卫生组织曾表示希望能够在三个月内控制住感染者数量迅速增加的趋势。

世界卫生组织最新数据包括利比里亚五天的数据和其他国家一天的数据，数据显示塞拉利昂自上次更新后没有新的死亡病例。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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