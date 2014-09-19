西非埃博拉疫情已造成2,630人死亡--世卫组织

香港个股：电视广播股份暂停买卖，以待刊发内幕消息公告
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦/日内瓦9月18日 - 世界卫生组织周四称，西非埃博拉疫情已导致至少2,630人死亡、5,357人感染病毒。
世界卫生组织发布疫情更新称，没有迹象显示疫情在放缓。
“在几内亚、利比里亚和塞拉利昂这三个病毒广泛扩散和严重传播的国家，病毒传染上升的趋势继续，”世界卫生组织称。
死亡和受感染患者大多来自这三个国家。尼日利亚有21名感染者，其中8名死亡。塞内加尔又确诊一名感染者。
世界卫生组织指出，利比里亚新增的埃博拉患者主要来自首都蒙罗维亚，那里需要1,210张病床，是目前容纳能力的五倍。
世界卫生组织曾表示希望能够在三个月内控制住感染者数量迅速增加的趋势。
世界卫生组织最新数据包括利比里亚五天的数据和其他国家一天的数据，数据显示塞拉利昂自上次更新后没有新的死亡病例。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
该公司此前表示，由于收购及合并委员会将于4月27日就电视广播今年1月提出股份回购计划的清洗豁免相关问题进行耹讯，遂申请将向股东寄发回购计划文件的最后期限，由4月10日延至不迟于5月20日。
路透悉尼4月28日 - 澳洲统计局周五公布，第一季生产者物价指数(P PI)较上年同期上升1.3%，较前季上升0.5%。 欲浏览详细数据，请查看澳洲统计局网站：www.abs.gov.au (完) (编译 王琛；审校 王丽鑫)
路透纽约4月27日 - 美国亚特兰大联储GDP Now预测模型周四显示，美国第一季经济增长环比年率可能仅为0.2%，此前公布的3月耐久财订单和商品贸易收支初值数据不及预期。