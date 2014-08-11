世卫宣布埃博拉疫情为国际卫生紧急事件

世界卫生组织周五称，正在西非肆虐的埃博拉疫情是“非常事件”，目前已对国际健康卫生构成风险。世卫组织称，鉴于埃博拉病毒的毒性，如果疫情进一步扩散可能会造成“特别严重”的后果。埃博拉疫情已经在西非四国造成近1,000人死亡。该组织并称，埃博拉疫情在未来数月很可能变得更糟糕。图为西非疫情分布情况。路透