第一线医生讲述抗击埃博拉的故事

路透伦敦8月11日（记者 Kate Kelland） - 英国医生Tim O'Dempsey在塞拉利昂Kenema医院对抗埃博拉病毒的第一线奋战了一个月，让他念念不忘又备受鼓舞的是那里的孩子们。

很多记忆是关于孩子们在隔离病房濒临死去，而他们的家长在外面失声痛哭。但也有一个小女孩从昏迷中醒来，最终和父亲团聚。

“看到一位母亲带着一个婴儿来到这里，几天后孩子就离开了人世，这让人很难以接受，”他对路透说道。“你能做的就是接受现实。还有很多病人需要治疗。有时整个家庭都会入院。你不能停下。”

O'Dempsey拥有30年研究和对抗热带病的经验，被世界卫生组织临时调派到塞拉利昂帮助对抗埃博拉疫情。

他成为了一个医疗团队的一员，这个团队有两到四名医生以及一些护士，他们每天照顾40-60名埃博拉患者。

Kenema医院有三个埃博拉病房，一个住着疑似病例患者，另外两个住着确诊患者。每间病房只有10或12个病床，因此很多患者躺在地上和走廊的床垫上。

很多医务人员也被感染，其中许多人离开了人世，包括埃博拉隔离区护士长Mballu Fonnie以及团队负责人Sheik Umar Khan医生。Sheik Umar Khan医生上个月去世，享年39岁，生前治疗过超过100名埃博拉患者，被政府宣布为国家英雄。

这种情况令人悲痛万分，但正是工作中取得的一些小胜利让这种努力变得有意义，比如一名六七岁小女孩的故事。

“她的父亲将她送来，但他不是疑似患者，所以必须离开，小女孩要靠她自己，”O'Dempsey说道。小女孩很快被确诊为埃博拉病毒感染者，进入了隔离病房。她在那里的经历相当坎坷--高烧、呕吐和腹泻。她一度陷入昏迷，与死神擦肩而过。

“但是我们对她进行了全力救治，她从昏迷中醒了过来，花了很长很长时间我们才能鼓励她喝水，然后让她吃东西。”

“四周后，就在我离开前，我让她进入了普通病房，从而让她的父亲可以再次见到她，照顾她。我听说她每天都在好转。”

O'Dempsey指出，这样的故事很重要，能够鼓励人们前来求医，治疗能够挽救生命并防止该病扩散。这也是对冒着生命危险治病救人的医务人员一种奖赏。

“看到患者康复并等待出院，看到他们四处走动，开玩笑，唱歌，气色也非常好，真是让人感觉太棒了，”O'Dempsey说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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