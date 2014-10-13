《热点透视》埃博拉疫情见证全球化的危险及力量

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas 编译 陈宗琦
路透伦敦10月10日 - 埃博拉病毒仍在散布，带来了死亡、恐惧与经济损失。埃博拉的灾情印证了现代经济的一大缺陷--严重不平等。但全球化仍有可能缓解这场灾难。
埃博拉病毒造成的死亡人数持续增加。根据世界卫生组织(WHO)，
目前为止，已通报的死亡人数将近4,000人。世界银行10月7日对这波疫情造成的经济损失做了一些估计。在最悲观的情况下，西非的损失可能高达330亿美元。
对西非而言，这将是惨重的经济损失，尤其是塞拉利昂、几内亚与利比里亚(赖比瑞亚)这三个疫情最严重的国家。但全世界有能力提供协助。上述最糟情况的损失总额，仅相当于美国国内生产总值(GDP)的0.2%。埃博拉病毒必须扩散到较富有的国家，或是在这些富国引发恐慌，才会造成更显着的经济损失。
恐惧是难以预测的。但在这波埃博拉疫情中，有钱就买得到安全。隔离检疫使埃博拉无法广为散播。高风险人群的隔离方式，已经发展成熟。所有发达经济体都具备所需的组织性与经济资源。即便未找到治疗方法，这些措施的直接成本所费不高。
从这类传染病造成的损失，在不同国家之间的差异--富有国家大多能幸免于难，穷国则深受打击--可以看出，全球经济不平等的情况，不能光以GDP作为衡量标准。有许多疾病的主要肆虐范围都是缺乏现代工业发展的地区，埃博拉现在也成为这类疾病之一。
不过至少全世界还有足够的团结性，富裕国家自身利益牵涉其中的程度也足够，才得以向主要疫情国家提供迟来的协助。较富有的国家终于被逼得采取重大行动。
援助姗姗来迟是不合理的，但对疫情重创区域的医疗与技术协助，目前正持续增加。即使没有获得很多外来实质协助，尼日利亚与塞内加尔也已经成功控制疫情。世界银行预估的最糟情况不会成真。
**相关背景新闻**
- WHO于10月9日表示，这波最严重的埃博拉疫情，在约8,000个案例中已夺走3,865条人命。
- 非洲国家领袖促请其他国家提供更多金钱与设备，以协助疫情最严重国家对抗埃博拉。(完)
(译文审校 蔡美珍)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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