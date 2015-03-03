近30国爆发埃博拉式疫情的风险极高--慈善机构

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦3月3日（记者 Joseph D'Urso） - 大型慈善组织救助儿童会（Save the Children）周二称，全球有几乎30个国家“极易发生”埃博拉式疫情，其中索马里、乍得、尼日利亚、阿富汗与海地风险程度最高。

救助儿童会称，随着全球人口流动性日益增大，爆发致命疫情的可能性越来越高，一年出现两种可以在动物和人之间传播的疾病令加强卫生系统至关重要。

救助儿童会首席执行长Justin Forsyth称，若卫生系统健全，这本可遏制埃博拉疫情过去一年在几内亚、塞拉利昂和利比里亚之间的快速蔓延，并挽救成千上万儿童的生命。

他表示，现在至关重要的事情，是增强其他贫穷国家的卫生系统，这样他们才能够应对任何埃博拉式疫情的爆发，控制新型疾病，让每天死于肺炎和疟疾等可预防疾病的儿童减少多达17,000名。

“全世界都意识到了埃博拉的严重性，但现在人们需要意识到薄弱卫生系统的严重后果，”Forsyth在声明中称。

为了发现哪些国家发生埃博拉式疫情的风险最高，该慈善组织根据医务工作者数量、政府在医疗上的支出以及死亡率，编纂了一个世界最贫穷国家公共卫生系统指数。

排名最低的是索马里，该国每6,711人才有一位医务工作者，而英国的比例为每88人有一名医务工作者。

排名第四低的是阿富汗，该国的公共医疗支出为每人每年10.71美元，而英国每人每年超过3,000美元。

“过去，我们偏重于应对迫在眉睫的问题，而非解决长期医疗问题，这些问题才是疫情爆发的原因，”救助儿童会政策和宣传主管Brendan Cox向汤森路透基金会表示。“埃博拉之后，必须有所转变。”(完)