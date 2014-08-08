世卫称埃博拉疫情未来数月可能变得更糟

路透日内瓦8月8日 - 世界卫生组织周五称，史上最严重埃博拉疫情在未来数月很可能变得更糟糕。西非已经有四个国家爆发埃博拉疫情。

“情况在好转前很可能会变得更糟，”世界卫生组织主管卫生安全的助理总干事福田敬二（Keiji Fukuda）对记者表示。“疫情可能在数月处于严重状态，我们对此有充分准备。”（完）