世卫称埃博拉疫情未来数月可能变得更糟

美国热股：黑石集团第一季获利增长逾一倍，盘初攀升逾2%
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
路透日内瓦8月8日 - 世界卫生组织周五称，史上最严重埃博拉疫情在未来数月很可能变得更糟糕。西非已经有四个国家爆发埃博拉疫情。
“情况在好转前很可能会变得更糟，”世界卫生组织主管卫生安全的助理总干事福田敬二（Keiji Fukuda）对记者表示。“疫情可能在数月处于严重状态，我们对此有充分准备。”（完）
编译：程芳 发稿：王琛
路透4月20日 - 全球最大另类资产管理公司黑石集团周四公布，第一季获利猛增165%，因其持有资产价值飙涨，而且该公司出脱了一些资产套现。黑石称，第一季每股经济净收益(ENI)升至0.82美元，上年同期为0.31美元。
道琼工业指数升32.06点，或0.16%，至20,436.55点；标准普尔500指数涨5.52点，或0.23%，至2,343.69点；纳斯达克指数上扬23.33点，或0.4%，至5,886.37点。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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