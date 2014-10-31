身穿保护装备的医务工作者为何还会感染埃博拉？

路透伦敦10月30日（记者 Alex Whiting） - 如果埃博拉病毒像医疗专家所说的那样不容易感染，为什么美国和西班牙全副武装的护士仍会被感染？西非援助机构如何能更有效地保护他们的工作人员呢？

一名西班牙护士和两名美国护士治疗来自西非的埃博拉患者后被感染。这三名护士都在10月被宣布治愈，但很多医务工作者和助手在西非被感染并死去。

“我们需要等待正在（美国和西班牙）进行的评估，似乎很多问题出在脱下防护设备的时候，”瑞典卡罗林斯卡学院副教授、世界卫生组织顾问Johan von Schreeb在接受电话采访时表示。

“作为一名外科医生，我习惯于穿着无菌装备……但脱掉是很困难的。”von Schreeb说道。

“你的皮肤存在与装备接触的风险，你可能会摸自己的眼睛。”

“问题在于你累了，压力很大，非常热。这种人的因素是无法避免的，但我们必须争取最大限度的安全，这意味着要加强安全保护。”

另外一种危险的情况是医疗工作者在评估某人是否应该被送往埃博拉治疗中心时可能没有穿全面的保护装备。

von Schreeb表示，在上述两种情况下，严格保持原则和纪律，并遵守规则是至关重要的。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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