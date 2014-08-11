《文汇报》：防范伊波拉入侵 香港警报已响起

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
(8月11日社评)
香港出现首宗伊波拉病毒怀疑感染个案，患者是一名32岁尼日利亚男子。虽然患者血液样本初步化验对伊波拉病毒呈阴性反应，但仍然对香港防疫工作拉响警报。当局必须加强非洲裔人士聚集社区的防疫宣传和衞生措施，对于疑似患者须及时发现，及早诊断、隔离及跟进，尽可能减低伊波拉病毒在港传播的风险。
虽然香港衞生防护中心表示，已透过区议会及非洲族裔组织传达有关伊波拉疫情的讯息，早前亦有派人到重庆大厦派发传单，但面对疫情越演越烈的形势，单单宣传并不足够。2003年沙士期间，淘大花园E座一幢楼就损失20条人命，当局几经调查，才发现病毒可能经排水管道传播。如今，伊波拉的致命率更高，重庆大厦的人流、管理较之淘大花园更复杂，当局必须吸取沙士的教训，万不可以对重庆大厦及非洲裔人士集中地的卫生防护掉以轻心。
香港还需防范伊波拉病毒由广州传入。目前广州约有10万非洲人口，当中不少正是来自尼日利亚、几内亚、利比里亚等此轮伊波拉疫情的高发区。广州与香港人口流动频繁，若然在广州的非洲裔人士感染伊波拉病毒，由他们将病毒传到香港的风险就会大大提升，香港须保持警觉。一旦发现怀疑感染个案，应即时隔离病人，追踪其密切接触者，并限制该病人及其家人出境，以宁紧勿松的态度和措施防范伊波拉病毒在香港传播，切实保障市民的健康安全。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。