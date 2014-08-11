《文汇报》：防范伊波拉入侵 香港警报已响起

(8月11日社评)

香港出现首宗伊波拉病毒怀疑感染个案，患者是一名32岁尼日利亚男子。虽然患者血液样本初步化验对伊波拉病毒呈阴性反应，但仍然对香港防疫工作拉响警报。当局必须加强非洲裔人士聚集社区的防疫宣传和衞生措施，对于疑似患者须及时发现，及早诊断、隔离及跟进，尽可能减低伊波拉病毒在港传播的风险。

虽然香港衞生防护中心表示，已透过区议会及非洲族裔组织传达有关伊波拉疫情的讯息，早前亦有派人到重庆大厦派发传单，但面对疫情越演越烈的形势，单单宣传并不足够。2003年沙士期间，淘大花园E座一幢楼就损失20条人命，当局几经调查，才发现病毒可能经排水管道传播。如今，伊波拉的致命率更高，重庆大厦的人流、管理较之淘大花园更复杂，当局必须吸取沙士的教训，万不可以对重庆大厦及非洲裔人士集中地的卫生防护掉以轻心。

香港还需防范伊波拉病毒由广州传入。目前广州约有10万非洲人口，当中不少正是来自尼日利亚、几内亚、利比里亚等此轮伊波拉疫情的高发区。广州与香港人口流动频繁，若然在广州的非洲裔人士感染伊波拉病毒，由他们将病毒传到香港的风险就会大大提升，香港须保持警觉。一旦发现怀疑感染个案，应即时隔离病人，追踪其密切接触者，并限制该病人及其家人出境，以宁紧勿松的态度和措施防范伊波拉病毒在香港传播，切实保障市民的健康安全。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。

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