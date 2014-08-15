科学家发现埃博拉病毒如何破坏人体免疫反应能力

美国研究下一步行动 朝鲜警告“不要惹我们”
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透伦敦8月13日（记者 Kate Kelland） - 研究埃博拉病毒的科学家们称，他们已经发现了该病毒如何封锁和摧毁人体对抗感染的能力，应能有助于寻找治疗方法和疫苗。
3月西非爆发埃博拉疫情后，死亡人数已经超过1,000人。
美国一群科学家发现埃博拉病毒携带一种叫做VP24的蛋白质，VP24会干扰名为干扰素的分子，干扰素对免疫反应至关重要。
“埃博拉病毒如此致命的重要原因之一是它会破坏人体对感染的免疫反应能力，”Icahn School of Medicine的Chris Basler说道。
“找到VP24进行破坏的方式将为战胜病毒提供新的方法。”
该团队由来自华盛顿大学医学院的Gaya Amarasinghe领导，他们发现VP24的工作方式是阻止“转录因子STAT1”进入细胞核并开启免疫反应，这种转录因子携带干扰素的抗病毒信息。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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