埃博拉地图显示非洲更多地区处于动物传染风险中

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透伦敦9月8日（记者 Kate Kelland） - 科学家描绘了最新的埃博拉疫情爆发高风险区地图，称携带埃博拉病毒的动物可能居住的地区比此前担忧的更广阔，特别是西非地区。
研究人员称，更好地了解人们如何接触携带埃博拉病毒的动物，比如通过打猎或食用森林动物的肉，以及如何避免它们携带埃博拉病毒，对预防未来的疫情爆发至关重要。
埃博拉病毒感染者的死亡率高达90%。埃博拉病毒被认为由蝙蝠和其他野生动物携带，通过血液、肉或其他被感染的液体进入人体。
死于埃博拉疫情的患者已接近2,100人。周一公布的新地图显示，中非和西非很多地方易存在埃博拉病毒。
浏览地图请点选：here
牛津大学研究员Nick Golding是国际制图团队的成员，他表示存在风险的地区比之前担忧的多得多。
“目前为止尚未有大量研究，但一份报告中所提到的有风险地区要小得多，”他在接受电话采访时称。“该报告并未预测到这一波疫情最初开始的几内亚地区。”
牛津大学、南安普顿大学、多伦多大学和波士顿儿童医院HealthMap科学家们的共同研究成果发布在《eLife》杂志上。该研究并未试图绘制潜在的病毒人传人地图，只聚焦于动物传染人类的风险地区。
该研究使用了目前的疫情数据，以及之前未绘制的蝙蝠、灵长类动物和其他动物感染的数据。
西非的埃博拉疫情范围极广、持续时间长且高致命，科学家们称这几乎完全是由人传人造成的，并称埃博拉疫情的暴发仍属于不寻常事件。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透布鲁塞尔4月25日 - 根据欧盟领导人本周末将认可的一份协商计划草案，他们将坚持要求英国给予2019年其正式退欧前抵达该国并生活满五年的欧盟公民永久居留身份。
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。