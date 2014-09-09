埃博拉地图显示非洲更多地区处于动物传染风险中

路透伦敦9月8日（记者 Kate Kelland） - 科学家描绘了最新的埃博拉疫情爆发高风险区地图，称携带埃博拉病毒的动物可能居住的地区比此前担忧的更广阔，特别是西非地区。

研究人员称，更好地了解人们如何接触携带埃博拉病毒的动物，比如通过打猎或食用森林动物的肉，以及如何避免它们携带埃博拉病毒，对预防未来的疫情爆发至关重要。

埃博拉病毒感染者的死亡率高达90%。埃博拉病毒被认为由蝙蝠和其他野生动物携带，通过血液、肉或其他被感染的液体进入人体。

死于埃博拉疫情的患者已接近2,100人。周一公布的新地图显示，中非和西非很多地方易存在埃博拉病毒。

浏览地图请点选：here

牛津大学研究员Nick Golding是国际制图团队的成员，他表示存在风险的地区比之前担忧的多得多。

“目前为止尚未有大量研究，但一份报告中所提到的有风险地区要小得多，”他在接受电话采访时称。“该报告并未预测到这一波疫情最初开始的几内亚地区。”

牛津大学、南安普顿大学、多伦多大学和波士顿儿童医院HealthMap科学家们的共同研究成果发布在《eLife》杂志上。该研究并未试图绘制潜在的病毒人传人地图，只聚焦于动物传染人类的风险地区。

该研究使用了目前的疫情数据，以及之前未绘制的蝙蝠、灵长类动物和其他动物感染的数据。

西非的埃博拉疫情范围极广、持续时间长且高致命，科学家们称这几乎完全是由人传人造成的，并称埃博拉疫情的暴发仍属于不寻常事件。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。