埃博拉地图显示非洲更多地区处于动物传染风险中

芝加哥期市：玉米期货收跌，因天气改善和担心NAFTA前景
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦9月8日（记者 Kate Kelland） - 科学家描绘了最新的埃博拉疫情爆发高风险区地图，称携带埃博拉病毒的动物可能居住的地区比此前担忧的更广阔，特别是西非。
研究人员称，更好地了解人们如何接触携带埃博拉病毒的动物，比如通过打猎或食用森林动物的肉，以及如何避免它们携带埃博拉病毒，对预防未来的疫情爆发至关重要。
埃博拉病毒感染者的死亡率高达90%。埃博拉病毒被认为由蝙蝠和其他野生动物携带，通过血液、肉或其他被感染的液体进入人体。
死于埃博拉疫情的患者已接近2,100人。周一公布的新地图显示，中非和西非很多地方易存在埃博拉病毒。
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牛津大学研究员Nick Golding是国际制图团队的成员，他表示存在风险的地区比之前担忧的多得多。
“目前为止尚未有大量研究，但一份报告中所提到的有风险地区要小得多，”他在接受电话采访时称。“该报告并未预测到这一波疫情最初开始的几内亚地区。”
牛津大学、南安普顿大学、多伦多大学和波士顿儿童医院HealthMap科学家们的共同研究成果发布在《eLife》杂志上。该研究并未试图绘制潜在的病毒人传人地图，只聚焦于动物传染人类的风险地区。
该研究使用了目前的疫情数据，以及之前未绘制的蝙蝠、灵长类动物和其他动物感染的数据。
西非的埃博拉疫情范围极广、持续时间长且高致命，科学家们称这几乎完全是由人传人造成的，并称埃博拉疫情的暴发仍属于不寻常事件。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周三收跌5美分，报每蒲式耳3.66-3/4美元，分析师表示，因预报显示中西部大豆种植天气改善，且有消息称，白宫正考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
路透芝加哥4月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周三收 低，在开盘上涨后回落，因玉米和大豆下跌，交易商说。 交投最活跃的CBOT-7月小麦 收跌1/2美分，收报每蒲式耳4.26-1 /2美元。 市场预计，周四早美国农业部报告将显示，上周出口销售美国小麦30 -50万吨，和之前一周一致。 今日CBOT小麦期货预估成交量为167,755口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月26日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三在淡静交投中基本收平盘 ，交易商等待从美国政府周度出口销售报告中寻找方向。 “市场静待明日早上公布的销售报告，才作出反应，”Varner Broke rage总裁Rogers Varner说。 美国农业部的周度出口销售数据将在周四发布。 ICE-7月期棉 收涨0.03美分，或0.04%，报每磅79.39美分，盘 中交易区间为78.71-79.74美分，后者为3月16日来最高。 期货市场总成交量增加3,243口，至24,020口。数据显示，前一日未 平仓合约增加2,744口，至247,883口。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)