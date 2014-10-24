纽约一名医生埃博拉病毒检测呈阳性--纽约时报

路透华盛顿10月23日 - 纽约时报周四报导，一名最近从西非回来的无国界医生的埃博拉病毒检测呈阳性。

该医生名为Craig Spencer，曾经在几内亚为人道主义组织工作。几内亚是西非埃博拉疫情最为严重的三个国家之一。

纽约时报称，Spencer在贝尔维尤医院进行隔离治疗，美国疾病控制与预防中心将对其做进一步测试，以确定上述检测结果。

纽约市健康与心理卫生局稍早表示，正在追踪所有与该患者有过接触的人。

“我们了解到，极少数人与他有过直接接触”纽约市长Bill de Blasio在新闻发布会上说。(完)

(编译 杜明霞/王兴亚；审校 张涛)

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