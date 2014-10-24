纽约一名医生埃博拉病毒检测呈阳性--纽约时报

独家：蔡英文建议再度通电话 特朗普回泼冷水
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透华盛顿10月23日 - 纽约时报周四报导，一名最近从西非回来的无国界医生的埃博拉病毒检测呈阳性。
该医生名为Craig Spencer，曾经在几内亚为人道主义组织工作。几内亚是西非埃博拉疫情最为严重的三个国家之一。
纽约时报称，Spencer在贝尔维尤医院进行隔离治疗，美国疾病控制与预防中心将对其做进一步测试，以确定上述检测结果。
纽约市健康与心理卫生局稍早表示，正在追踪所有与该患者有过接触的人。
“我们了解到，极少数人与他有过直接接触”纽约市长Bill de Blasio在新闻发布会上说。(完)
(编译 杜明霞/王兴亚；审校 张涛)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨，作为盟友的沙特阿拉伯没有公平地对待美国，而美国为保护沙特正损失一笔“巨款”。
“我热爱我以前的生活。我过得多采多姿，”特朗普接受路透专访时表示。“我以前的生活不是只有工作。我原本以为现在会比较轻松。”