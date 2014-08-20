西非埃博拉死亡病例接近1300人

利比亚里奋力阻止埃博拉病毒在首都蒙罗维亚扩散，8月14日-16日利比里亚新增死亡病例53人，目前利比里亚、塞拉利昂和几内亚疫情最严重，尼日利亚也出现少数病例。世界卫生组织(WHO)宣布，截至8月16日，埃博拉感染病例为2,240起，死亡人数升至1,299人。图为西非埃博拉疫情最新图表。路透