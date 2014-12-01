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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 1日 星期一 09:38 BJT

埃博拉疫情已造成西非近7000人丧生

世界卫生组织（WHO）周六称，埃博拉疫情已造成西非近7,000人丧生。死亡人数较世卫组织周三时公布的数据大增逾1,200人。世卫组织未解释死亡人数为何骤升，从数据看来，应该是加上了一些以前未报告的死亡人数。路透
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