西班牙又排除一名疑似埃博拉病例--卫生部门

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透马德里10月8日 - 西班牙卫生部门周三表示，另一名被医院监控的疑似个案，在接受埃博拉病毒检验后呈阴性反应。
该名西班牙男子由尼日利亚回国，是数名住院接受监测者之一。西班牙在周一确认，一名西班牙护士在马德里感染埃博拉病毒。
另一名护士也被排除。La Paz医院的一名消息人士称，第三名护理人员在周二晚间住院接受检测。目前共有五人在医院接受排查，两名已经排除。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。