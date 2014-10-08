西班牙又排除一名疑似埃博拉病例--卫生部门

路透马德里10月8日 - 西班牙卫生部门周三表示，另一名被医院监控的疑似个案，在接受埃博拉病毒检验后呈阴性反应。

该名西班牙男子由尼日利亚回国，是数名住院接受监测者之一。西班牙在周一确认，一名西班牙护士在马德里感染埃博拉病毒。

另一名护士也被排除。La Paz医院的一名消息人士称，第三名护理人员在周二晚间住院接受检测。目前共有五人在医院接受排查，两名已经排除。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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