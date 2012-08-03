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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 3日 星期五 14:11 BJT

埃博拉病毒疫情已致乌干达16人死亡

乌干达卫生官员周三表示，乌干达西部爆发的埃博拉病毒又造成两人死亡，目前该病毒已造成16人死亡。目前并无治愈埃博拉病毒感染的办法。当地卫生官员表示希望最严重的疫情已经过去，不要重演当地2000年的局面，当时有425人受感染，其中超过半数患者死亡。

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