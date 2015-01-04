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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 4日 星期日 14:57 BJT

联合国官员称抗击埃博拉任务仍艰巨

定于周六离任的联合国埃博拉应急特派团负责人班博瑞（Anthony Banbury）周五称，国际社会到2015年底前可消灭西非埃博拉疫情，但未来数月任务仍严峻。富有经验的人道主义官员--毛里塔尼亚的艾哈迈德（Ould Cheikh Ahmed）接任联合国埃博拉应急特派团负责人职位。路透
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