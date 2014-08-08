世卫宣布埃博拉疫情为国际卫生紧急事件 未来数月或更糟（更新版2）

路透伦敦8月8日（记者 Kate Kelland） - 世界卫生组织（WHO）周五称，正在西非肆虐的埃博拉疫情是“非常事件”，目前已对国际卫生构成风险。

世卫组织称，鉴于埃博拉病毒的致病性，如果疫情进一步扩散可能会造成“特别严重”的后果。埃博拉疫情已经在西非四国造成近1,000人死亡。

“国际社会有必要协同应对，阻止并扭转埃博拉疫情在全球扩散，”世卫组织就埃博拉疫情召开为期两天的紧急会议后发表声明称。

“声明……将引起全世界领导人的关注。光是卫生部门采取行动是不够的。”

世卫组织表示，几内亚、利比里亚、尼日利亚和塞拉利昂等出现埃博拉疫情的国家应宣布国家进入紧急状态。

世界卫生组织称，埃博拉疫情在未来数月很可能变得更糟糕。

“情况在好转前很可能会变得更糟，”世界卫生组织主管卫生安全的助理总干事福田敬二（Keiji Fukuda）对记者表示。“疫情可能在数月处于严重状态，我们对此有充分准备。”（完）

编译：李富强/程芳 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。