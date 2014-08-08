世卫组织宣布埃博拉疫情为国际卫生紧急事件（更新版）

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月8日（记者 Kate Kelland） - 世界卫生组织（WHO）周五称，正在西非肆虐的埃博拉疫情是“非常事件”，目前已对国际卫生构成风险。

世卫组织称，鉴于埃博拉病毒的致病性，如果疫情进一步扩散可能会造成“特别严重”的后果。埃博拉疫情已经在西非四国造成近1,000人死亡。

“国际社会有必要协同应对，阻止并扭转埃博拉疫情在全球扩散，”世卫组织就埃博拉疫情召开为期两天的紧急会议后发表声明称。

“声明……将引起全世界领导人的关注。光是卫生部门采取行动是不够的。”

世卫组织表示，几内亚、利比里亚、尼日利亚和塞拉利昂等出现埃博拉疫情的国家应宣布国家进入紧急状态，但无需发出国际旅行和贸易的全面禁令。

世卫组织主管卫生安全的助理总干事Keiji Fukuda强调，只要正确对待感染埃博拉病毒的患者，就能够阻止疫情扩散。

“这不是一种神秘的疾病。这是一种可以控制的传染病。这种病毒不会通过空气传播。”Fukuda对记者说道。(完)