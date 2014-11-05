美国科学家称埃博拉病毒迷雾重重 如何防范惹人忧

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月3日 - 科学家们周一在华盛顿举行的美国国家医学院研讨会上称，政府官员表示对研究人员了解埃博拉病毒的关键信息抱有信心，但是如何防止埃博拉疫情在美国爆发的很多关键问题仍没有答案。

他们强调，几乎所有未知事物都有实际的影响，因此基于弱科学制定政策将是愚蠢甚至可能是危险的。

德克萨斯大学医学分部出血热专家Thomas Ksiarek指出，病毒学家认为埃博拉病毒通过体液传播，出现症状的患者携带病毒的体液经由他人的眼镜、鼻子或嘴里的黏膜进入血液系统，但穿越完好皮肤的可能性并未被排除。

西非人民用以防范埃博拉的漂白剂或洗手液是否会让皮肤更容易被病毒穿透？这个问题必须要提出。

另外一个重要问题是，未表现出症状的患者是否会传播埃博拉病毒。美国和其他国家的公共健康官员数月来一直说这种情况不会出现。

犹他大学儿科传染病负责人Andrew Pavia博士表示，这种临床症状不明显的传播仍有存在的可能性。

Pavia称，专家也不清楚病毒感染量是否与进入身体的方式有关。

从感染埃博拉病毒到显示出症状的时间是否与通过何种体液感染有关也是个未知数。如果有关，那么通过唾液而非血液感染埃博拉的患者体内埃博拉病毒的潜伏期可能比官员们一直说的21天潜伏期上限更长。(完)