独家：欧盟及药企将投入2亿欧元联手开发埃博拉疫苗--消息

此举说明国际社会正加大力度，尽快对西非的埃博拉疫情进行医疗干预，尤其是在开发疫苗方面。今年爆发的埃博拉病毒是史上最严重的一次，据官方数据，目前已造成近5,000人死亡，其中多数集中在利比里亚、几内亚和塞拉利昂。