独家：欧盟及药企将投入2亿欧元联手开发埃博拉疫苗--消息

美国总统特朗普签署行政令 在需求低迷之际扩大海上油气钻探
路透华盛顿4月28日 - 美国总统特朗普周五签署一项行政令，将海上石油和天然气钻探活动扩大至此前一直禁止钻探的区域；此举意味着美国国内油气产量将提高，但由于对海上开采的需求疲弱，此举可能达不到预想效果。
路透伦敦10月22日 - 据两位直接知情人士称，欧洲计划投入2亿欧元(2.5亿美元)用于开发埃博拉疫苗、药物和诊断性检查。
这项资金料于本周公布，设在创新药物计划(IMI)旗下。IMI是一个公私合营计划，由制药业和欧盟执委会共同出资。
此举说明国际社会正加大力度，尽快对西非的埃博拉疫情进行医疗干预，尤其是在开发疫苗方面。今年爆发的埃博拉病毒是史上最严重的一次，据官方数据，目前已造成近5,000人死亡，其中多数集中在利比里亚、几内亚和塞拉利昂。
世界卫生组织(WHO)数据显示，今年实际死亡人数可能达到15,000。
消息人士称，大部分资金可能用于赞助三种实验性疫苗的大规模临床试验。(完)
(编译 朱晓军；审校 田建华)
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