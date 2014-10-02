独家：埃博拉病患医疗废弃物如何处置 美国或将提出方案

资料图片：医护人员拿着装有埃博拉病患血液样本的试管。 REUTERS/Christopher Black/WHO/Handout via Reuters

路透华盛顿/芝加哥（记者Patrick Rucker/Julie Steenhuysen） - 美国政府官员周三表示，对于医院应该如何处置埃博拉病患的医疗废弃物这个关键问题，美国很快就会提出解决方案。

专家警告称，美国有关如何运输埃博拉病患医疗废弃物方面的相关法规存在相互冲突，这会给美国医院安全地救治埃博拉病患造成相当大的困难。

如何安全地处置此类医疗废弃物为监管部门提出了双重挑战。监管部门一方面希望防止埃博拉病毒意外传播，另一方面还要避免医疗废弃物被蓄意用作生物武器。

亚特兰大生化安全公司Behavioral-Based Improvement Solutions总裁Sean Kaufman表示，在运输之前对埃博拉病患的医疗废弃物进行灭菌十分重要，不仅可以保护运输工免遭感染，也可防止“险恶用心”的人利用此类废弃物。

这一问题对德州健康长老会医院构成巨大挑战，该医院正在对美国首例埃博拉病毒感染者进行救治。

一名专家称，如果该医院没有焚化炉或大型高压灭菌炉，那就必须采取临时措施处置受菌废弃物，这将该医院置于十分艰难的境地。

美国交通部(DOT)管道和危险材料安全管理局的官员Cynthia Quarterman称，该部门正在“研究适当的运输方式”。另一名官员称近几日会有消息传出。

问题的核心在于制定出对埃博拉受菌废弃物的处置方法。美国疾病控制和预防中心(CDC)建议医院将受菌废弃物封装在密封容器中，并将其归置为“受管制医疗废弃物”以防造成生物危害。

但交通部将此类废弃物视为A类传染物，即其可造成人类或动物死亡。

通常负责处理危险医疗废弃物的废物处理承包商表示，他们无法合法地拖运埃博拉病患废弃物。这样一来，医院就陷入无法处置此类物品的困境中。

这个问题已经产生了后果。两名美国传教士在西非感染了埃博拉病毒，亚特兰大的埃默里大学医院准备在高度安全的生物防护室中对其进行救治，但医院的废弃物拖运商Stericycle (SRCL.O)最初拒绝处理此类废弃物。

这家医院的埃博拉病受菌弃物开始堆积，最后才在CDC的帮助下解决了问题。

CDC发言人Tom Skinner称，埃博拉受菌废弃物的处置问题仍未解决，但他此前曾表示CDC正与DOT协商解决。

一名交通部官员称，CDC与DOT可能在下周发布该问题的联合指导方案。（完）

编译：王琛 发稿：王洋

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