世行预计埃博拉造成非洲损失30-40亿美元 低于此前预估

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透约翰内斯堡11月19日 - 世界银行非洲首席经济学家Francisco Ferreira周三称，目前预计埃博拉对撒哈拉以南非洲经济造成的损失约在30-40亿美元，远低于此前预估的最坏情形下的320亿美元。
他表示，“由于部分国家防范得力，世界银行预计的埃博拉冲击经济的最坏情形发生的可能性现已下降。但可能性并没完全消除，因为还需要高度防备和重视。”(完)
(编译 朱晓军；审校 张明钧)
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路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心全球贸易。
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。