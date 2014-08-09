世界卫生组织称埃博拉死亡病例增至961例

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透日内瓦8月8日 - 世界卫生组织周五表示，西非埃博拉疫情爆发后，截至8月6日止已有961人死亡，其中8月5-6日回报的死亡案例达29人。
新增病例为68人，总感染人数达1,779人。最新受到影响的尼日利亚新增四例，而疫情起始地几内亚无新增病例。死亡病例中几内亚有四例、尼日利亚1例、塞拉利昂12例、利比里亚有12例。(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。