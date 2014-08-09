世界卫生组织称埃博拉死亡病例增至961例

路透日内瓦8月8日 - 世界卫生组织周五表示，西非埃博拉疫情爆发后，截至8月6日止已有961人死亡，其中8月5-6日回报的死亡案例达29人。

新增病例为68人，总感染人数达1,779人。最新受到影响的尼日利亚新增四例，而疫情起始地几内亚无新增病例。死亡病例中几内亚有四例、尼日利亚1例、塞拉利昂12例、利比里亚有12例。(完)