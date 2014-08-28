埃博拉病毒感染人数可能超两万人--WHO

路透日内瓦8月28日 - 世界卫生组织(WHO)周四发表了一份关于埃博拉病毒的悲观评估报告，称当前西非爆发的埃博拉疫情可能感染超过20,000人。

WHO在抵御埃博拉疫情的战略计划中表示，实际感染人数可能已是报导感染人数3,069的两到四倍。目前死亡1,552人。

“这一图景认为，在很多传播密集地区，实际感染案例可能是当前报导人数的2-4倍。它也承认，这次爆发中埃博拉病毒总案例数可能超过20,000，”WHO称。

WHO称对抗疫情需要大规模的国际协同反应。致命的埃博拉病毒3月在几内亚兴起，已经蔓延到邻国利比里亚、塞拉利昂和尼日利亚。

WHO称，刚果民主共和国发现的另一种埃博拉病毒疫情数据并未包含在以上数据之内。(完)

(编译 朱晓军；审校 高琦)

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