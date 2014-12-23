西非三国埃博拉疫情死亡人数达7373人--WHO

美国官员称白宫考虑草拟行政令退出NAFTA
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透日内瓦12月20日 - 世界卫生组织（WHO）周六称，西非埃博拉疫情最严重的三个国家死亡人数升至7,373人，确诊病例达19,031人。
最新数据与12月17日公布的数据相比，新增死亡病例数接近500个。
塞拉利昂确诊病例数最多，达8,759人；利比里亚确证病例数为7,819人。但塞拉利昂死亡人数只有2,477人，远低于利比里亚的3,346人，这让塞拉利昂政府提供的数据的可信度遭到一些专家质疑。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。
据中纪委网站刊登的周春雨简历，他1968年7月出生，安徽天长人，曾任安徽省财政厅副厅长、马鞍山市市长、蚌埠市委书记，并于2016年9月起任安徽省政府副省长。（完）