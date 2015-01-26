埃博拉疫情下降 但WHO今后必须反应更快--WHO总干事

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透日内瓦1月25日（记者 Stephanie Nebehay） - 世界卫生组织（WHO）总干事陈冯富珍周日称，埃博拉疫情呈下降态势，但不可以松懈，WHO必须对未来的紧急情况作出更快的反应。
WHO对埃博拉疫情作出的反应遭到严厉指责，各成员国在日内瓦召开特别会议，寻求改革。
陈冯富珍还表示，疫苗和药物必须更快面世，以便在发生严重疫情时能够从容应对。
陈冯富珍对WHO执行委员会称，几内亚、利比里亚和塞拉利昂的病例数在下降，没有出现最坏的情况。“但我们必须保持势头，防止松懈和捐赠者疲劳。”
美国、英国和法国等捐赠国提出决议称，“WHO人力资源体系和进程的缺陷拖累了对埃博拉疫情的反应”。
该决议周日料被大多数成员国接受，呼吁进行改革，以及在未来的危机中迅速部署“全球健康危机工作组”。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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