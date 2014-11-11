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路透中文国际短讯 | 2014年 11月 11日 星期二 08:47 BJT

世卫组织将埃博拉死亡人数下修至4818人

世界卫生组织（WHO）周三称，利比里亚埃博拉新增病例减少，塞拉利昂的新增病例仍在攀升，几内亚的情况趋于稳定。上述三国在过去21天报告出现埃博拉病例1,828例，其中塞拉利昂的新增病例占64%，利比里亚占22%，几内亚占14%。路透
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