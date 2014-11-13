世卫称埃博拉死亡人数超过5,000人

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
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路透巴马科/日内瓦11月12日（记者 Joe Penney/Stephanie Nebehay） - 马里一名护士死于埃博拉病毒，引发该国首都巴马科周三隔离了超过90人。世界卫生组织称，埃博拉疫情已经导致至少5,160人丧生。
马里现在必须追踪其他与这名25岁护士和其他三名感染者有过接触的人。一批与马里首例埃博拉感染者有过接触的人周二刚刚完成21天的隔离期。埃博拉病毒最长潜伏期为21天。
官员们称，超过90名被隔离者中，约20人是在首都巴马科Pasteur Clinic接受治疗的联合国维和人员，死于埃博拉病毒的那名护士曾在这里工作。警方周二晚间封锁了该诊所。
世界卫生组织在日内瓦发布最新情况报告称，埃博拉疫情已经导致至少5,160人丧生，14,098人感染，主要集中在利比里亚、塞拉利昂和几内亚。
世界卫生组织表示，几内亚和利比里亚新增患者的数量有下降的迹象，但塞拉利昂患者数量大幅增加。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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