世卫称埃博拉死亡人数超过5,000人

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴马科/日内瓦11月12日 - 马里一名护士死于埃博拉病毒，引发该国首都巴马科周三隔离了超过90人。世界卫生组织称，埃博拉疫情已经导致至少5,160人丧生。

马里现在必须追踪其他与这名25岁护士和其他三名感染者有过接触的人。一批与马里首例埃博拉感染者有过接触的人周二刚刚完成21天的隔离期。埃博拉病毒最长潜伏期为21天。

官员们称，超过90名被隔离者中，约20人是在首都巴马科Pasteur Clinic接受治疗的联合国维和人员，死于埃博拉病毒的那名护士曾在这里工作。警方周二晚间封锁了该诊所。

世界卫生组织在日内瓦发布最新情况报告称，埃博拉疫情已经导致至少5,160人丧生，14,098人感染，主要集中在利比里亚、塞拉利昂和几内亚。