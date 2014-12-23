西非三国埃博拉疫情死亡人数达7,373人--WHO

澳洲经济指标总览--4月27日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦12月20日 - 世界卫生组织（WHO）周六称，西非埃博拉疫情最严重的三个国家死亡人数升至7,373人，确诊病例达19,031人。
最新数据与12月17日公布的数据相比，新增死亡病例数接近500个。
塞拉利昂确诊病例数最多，达8,759人；利比里亚确证病例数为7,819人。但塞拉利昂死亡人数只有2,477人，远低于利比里亚的3,346人，这让塞拉利昂政府提供的数据的可信度遭到一些专家质疑。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。