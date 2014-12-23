西非三国埃博拉疫情死亡人数达7,373人--WHO

路透日内瓦12月20日 - 世界卫生组织（WHO）周六称，西非埃博拉疫情最严重的三个国家死亡人数升至7,373人，确诊病例达19,031人。

塞拉利昂确诊病例数最多，达8,759人；利比里亚确证病例数为7,819人。但塞拉利昂死亡人数只有2,477人，远低于利比里亚的3,346人，这让塞拉利昂政府提供的数据的可信度遭到一些专家质疑。（完）