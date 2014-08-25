世界卫生组织称埃博拉疫情比想象的更严重

路透日内瓦/蒙罗维亚8月22日（记者 Stephanie Nebehay/Clair MacDougall） - 世界卫生组织周五称，埃博拉感染者藏在家里以及存在医生无法进入的“阴影区”，这些意味着西非埃博拉疫情比想象的更为严重。

世界卫生组织周五公布的数据显示，西非埃博拉病毒确诊病例达2,615例，其中1,427例患者死亡。

但世界卫生组织指出，很多病例可能没有上报。

世界卫生组织负责卫生安全和环境的助理总干事福田敬二在访问利比里亚、谈到需要多长时间阻止埃博拉疫情时称：“我们认为六至九个月是合理的预估。”

世界卫生组织发言人称，如果一个国家在两个潜伏期或42天内没有新的确诊病例出现，将宣布埃博拉疫情结束。

利比里亚和塞拉利昂是目前疫情最严重的两个国家，那里低报患者数的情况尤其严重。世界卫生组织称，正在与无国界医生组织(MSF)和美国疾病控制和预防中心合作，以得出“更加现实的预估”。

“因为埃博拉无法治愈，一些人认为感染病毒的家人死在家里会更舒服，”世界卫生组织在声明中解释了疫情被低估的原因。

“也有人认为在隔离区接受治疗会引发感染和死亡，因此拒绝承认患者感染了埃博拉病毒。”

尸体常常在不通知当局的情况下被掩埋。有些农村地区感染者和死亡病例很多，但因为当地人的抗拒或缺乏人力和运输等原因无法被调查，成为了“阴影区”。

有些情况是医疗中心突然出现大量病人，暗示有些病例可能没有被纳入统计范围。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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