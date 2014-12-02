世卫组织称利比里亚误报致埃博拉死亡病例骤增

世界卫生组织（WHO）表示，利比里亚误报了约1,000例与埃博拉无关的死亡病例，导致世卫组织周末报告的埃博拉疫情死亡病例大增。据世卫组织周一公布的最新修正数据，三个疫情最重的国家塞拉利昂、几内亚和利比里亚三国的死亡人数为5,987人，比之前报告的少了近1,000人。路透