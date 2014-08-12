西非埃博拉疫情死亡人数增至1013人

世界卫生组织（WHO）周一称，当前肆虐西非的埃博拉疫情已造成1,013人死亡，因在截至8月9日的三天内，三个西非国家新添52个死亡病例，其中利比里亚29例，塞拉利昂17例，几内亚6例。此轮疫情中，埃博拉感染病例已达1,848例。图为2014年7月18日，志愿者准备将疑似感染者的遗体搬离。路透