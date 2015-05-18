欧洲复兴开发银行期待与亚投行合作

路透第比利斯5月15日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)周五表示，其准备好与中国及其推动成立的亚洲基础设施投资银行(亚投行,AIIB)进行项目合作。

尽管美国有所顾忌，担心亚投行会提升中国在全球的影响力，不利西方国家主导的借贷机构，但一些欧洲国家政府3月还是决定申请成为亚投行创始成员国。

“我们的立场是面对现实，尝试与中国企业和中国政府合作，”EBRD总裁Suma Chakrabarti在该行理事会年度会议后举办的记者会上表示。

他说，EBRD的许多成员国愿意吸引亚投行的投资，把设在伦敦的EBRD看作是共同筹资人。自1991年成立以来，EBRD传统的投资重点是前苏联地区。

“如果我们找到一些项目，能与他们开始联合融资，那我们会感到很荣幸。我认为两个机构(AIIB和EBRD)合作前景良好。”(完)

(编译 李爽 审校 王兴亚)

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