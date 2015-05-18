欧洲复兴开发银行期待与亚投行合作

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透第比利斯5月15日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)周五表示，其准备好与中国及其推动成立的亚洲基础设施投资银行(亚投行,AIIB)进行项目合作。
尽管美国有所顾忌，担心亚投行会提升中国在全球的影响力，不利西方国家主导的借贷机构，但一些欧洲国家政府3月还是决定申请成为亚投行创始成员国。
“我们的立场是面对现实，尝试与中国企业和中国政府合作，”EBRD总裁Suma Chakrabarti在该行理事会年度会议后举办的记者会上表示。
他说，EBRD的许多成员国愿意吸引亚投行的投资，把设在伦敦的EBRD看作是共同筹资人。自1991年成立以来，EBRD传统的投资重点是前苏联地区。
“如果我们找到一些项目，能与他们开始联合融资，那我们会感到很荣幸。我认为两个机构(AIIB和EBRD)合作前景良好。”(完)
(编译 李爽 审校 王兴亚)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。