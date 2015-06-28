欧洲复兴开发银行冀望与亚投行开展首个合作项目

路透伦敦6月27日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)总裁查卡巴提(Suma Chakrabarti)周六表示，EBRD希望明年与中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)开展首个联合项目。

EBRD是柏林墙倒塌后，于1991年为协助东欧前共产主义国家而设立，但近年来东扩至蒙古等国家，意味业务版图可能与亚投行有重叠。

“我们热切希望在第一时间能够合作，”查卡巴提在预备于北京发表的评论讲稿指出。“我们EBRD将准备好提出几个项目给AIIB，便于明年就可立即共同出资进行。”

他表示双方最可能合作的有基础建设和节能项目，称对参与各方都是“历史性的机会”。

亚投行57个意向创始成员国中，有多个都是EBRD成员。

查卡巴提还表示，EBRD近来与亚投行的会晤令人鼓舞。亚投行部分官员也出席了EBRD上月在格鲁吉亚(乔治亚)的会议。

“我们听取他们的想法，了解他们的计划，”他说。“我们对目前听到的都感到满意。”(完)

(编译 张若琪 审校 王兴亚)

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