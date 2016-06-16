欧洲复兴开发银行与中国丝路基金签署谅解备忘录

路透伦敦6月15日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)已经与中国签署一份谅解备忘录(MoU)，就中国通往欧洲的新“丝路”贸易路线展开联合项目。

中国去年成为总部设在伦敦的EBRD的股东之一。EBRD第一副总裁Phil Bennett表示，与中国丝路基金签署的谅解备忘录是双方合作关系之初跨出的重要一步。

“我们地区一年必要基础建设投资的融资缺口约有4,000亿美元。”Bennett说。“需要所有股东的共同努力来弥合这个缺口，我们将与丝路基金这样的伙伴合作，视为发展前进的最有效方式。”

EBRD未提供计划项目的细节，但该银行与哈萨克斯坦、蒙古、土耳其等“一带一路”覆盖的一些国家及东欧的大型经济体都有合作。(完)